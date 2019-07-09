Акимов рассказал, как будут менять бумажные трудовые книжки на электронные

Российский вице-премьер Максим Акимов рассказал о предстоящем переходе на электронные трудовые книжки. Он подчеркнул, что при желании каждый работник сможет сохранить у себя бумажный экземпляр трудовой.

«С 2021 года работник, если он захочет, сможет оставить себе бумажную трудовую книжку, но по умолчанию их заменят реестровые записи в системе государственного социального страхования и мы, наверно, о ней начнем потихоньку забывать», - сказал Акимов.

Он отметил, что переход к электронным трудовым книжкам будет проходит постепенно. Также Акимов подчеркнул, что новый формат будет более безопасным и удобным, чем бумажные носители, передаёт РИА Новости.