В Волгограде местные жители устроили войну за лавку около подъезда

В Волгограде пожилая женщина и несколько соседей решили отчитать подростков, которые сели на лавочку около их подъезда. Жительницы дома начали возмущаться и оскорблять школьников, аргументируя это тем, что якобы скамейка только для местных.

Согласно источнику, молодые люди не собирались покидать место в ответ на замечания женщин. Тогда одна из местных жительниц заявила, что обольёт "злоумышленников" из шланга, если они не покинут лавочку, - передаёт РЕН ТВ.

Подростки решили покинуть скамейку, чтобы не выслушивать больше претензии женщин. Отмечается, что после "громкого" разговора одна из них подняла лавочку и унесла в подъезд.