Андрей Разин назвал российских звезд политическими проститутками после отказа бойкотировать Грузию

Музыкальный продюсер Андрей Разин прокомментировал отказ звезд российского шоу-бизнеса объявить бойкот Грузии. Разин призвал отечественных артистов последовать примеру его группы «Ласковый май» и пожизненно закрыть гастрольную деятельность в соседнем государстве.

«Глубоко возмущен тем, что наши артисты не поддержали мою идею бойкотировать Грузию за оскорбительные высказывания в адрес Владимира Владимировича Путина, нашего президента, и его родителей. Считаю данные заявления кощунственными. Особенно поражает позиция некоторых артистов, которые вспоминают о грузинской кухне. Мне сейчас страшно стыдно за вас. И после этого вы стоите в очереди в Кремле за наградами от президента? Группа «Ласковый май», в отличие от вас, никаких наград никогда не ждала и в очередь за ними не выстраивалась. Считаю, что есть люди поважнее нас. А вот заступиться за нашего президента мы просто обязаны. Тем более, противно и неприятно, что в нашем цеху никто не может даже встать на защиту чести и достоинства человека и его родителей.

Анита Цой вспомнила грузинскую кухню: «я не могу от нее отказаться». Лещенко от гонорара не может отказаться. Вот почему нашего брата-артиста называют политическими проститутками», - отметил Андрей Разин.

Ранее грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире своей программы нецензурно обругал президента России Владимира Путина. Также Габуния упомянул покойных родителей главы государства.