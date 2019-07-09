От улыбки светлее не становится, глава Следственного комитета уволил свою подчинённую за улыбку

«От улыбки станет всем светлей», но только не в ведомстве Александра Бастрыкина, где сотрудника за чрезмерную радость могут даже уволить с работы.

26 июня в Следственном комитете проходило совещание с регионами. Речь шла о подшефных детских домах. В ходе совещания Бастрыкин потребовал, чтобы к 2020 году в кадетском корпусе СКР половину учащихся составляли выходцы именно из этих детских учреждений.

В этот момент, как пишет Baza, Елена Лебедева – сотрудница СУ СК по Пензенской области улыбнулась, что почему-то не понравилось главе ведомства. Бастрыкин резко сказал, что Лебедевой с СК не по пути, и попросил девушку уволиться и перейти, цитируем, «куда-нибудь в сельское хозяйство».

Почему глава комитета решил, что именно там лучшее место для улыбчивых девушек, не понятно. Однако, сотрудницу попросили уволиться в тот же день. Правда, в пресс-службе регионального управления СК утверждают, что она ушла по собственному желанию.