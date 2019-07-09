Без вреда для природы: как организовать экопикник

На дворе лето, хотя и не совсем теплое. Выходные никто не отменял, а значит люди по-прежнему собираются на пикник. Экологи рассказали, как организовать пикник без вреда для природы.

Простое правило - убирайте за собой - уже давно не работает, ведь все равно какая-то грязь и мусор останутся, отмечает эколог Ирина Афанасьева. Она рекомендует отказаться от открытого огня и поджарить мясо и ломтики хлеба дома, пишет издание "Вечерняя Москва".

Эксперт советует оставить дома следующие вещи: жидкость для розжига, сигареты и бутилированную воду.

Ранее канадские эксперты рассказали о пользе шашлыка для здоровья. Выяснилось, что если умеренно есть это блюдо, можно получить порцию натуральных антиоксидантов, сообщает oane.ws. Употребление шашлыка может даже предостеречь от различных воспалений и онкологии.