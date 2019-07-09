Синоптики рассказали о погоде в центральной части России во второй половине июля и августе

Синоптики прогнозируют, что вторая половина июля и последний летний месяц август на территории европейской части России будут теплее, чем начало второго месяца лета.

В стихотворении поэта Александра Твардовского есть строки - "Июль — макушка лета". Пока июль в центральной части России жарой не отличился.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 9 июля рассказал, что "вторая половина июля и август будут теплее, чем начало июля", - передает РИА Новости. По данным синоптиков, с вероятностью 90% август не будет холодным.