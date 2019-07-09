Собянин рассказал о мерах снижения маятниковой миграции в столице

Сергей Собянин рассказал, как власти российской столицы решают проблему маятниковой миграции. По данному вопросу мэр высказался, подводя итоги состоявшегося на прошлой неделе Московского урбанистического форума.

Маятниковой миграцией называют ситуацию, при которой жители ежедневно ездят на работу в центр города, а потом возвращаются домой в спальные районы. По словам Собянина, сегодня две трети рабочих мест создается на периферии, чтобы люди имели возможность трудиться там, где они живут.

Как отметил мэр, такой подход отвечает требованиям полицентричной модели развития Москвы. Данная модель предполагает, что горожанин должен иметь рядом со своим домом все необходимые объекты социальной инфраструктуры и работу.

Сергей Собянин добавил, что в последние годы власти прекратили «уплотнение» центральных районов столицы офисными зданиями и занялись реновацией заброшенных промышленных зон. На их территории появились почти полмиллиона новых рабочих мест.

При этом для тех, кто не готов менять работу, создаются более комфортные транспортные условия. «Мы поставили задачу: до 90 процентов москвичей должны жить в пешеходной доступности от станций метро», - отметил Собянин. В настоящий момент данную задачу удалось решить на две трети.