Лазерные бои в Нижегородской области

Минобороны России выделяет 756 млн рублей на установку системы военного лазертага на полигоне «Мулино». Как значится на портале госзакупок, объявлен закрытый конкурс, победитель которого примется за опытно-конструкторские работы по созданию системы «боевой реальности с использованием лазерных имитаторов стрельбы и поражения для проведения двусторонних тактических учений». Итоги аукциона будут известны 2 августа.

Разработки нужно завершить до 10 ноября 2021 года. Финансирование пройдёт в три этапа: 2019 год – 80 млн рублей, 2020 – 597,9 млн и 2021 – 78,4 млн.

Лазертаг – система имитации боевых действий с использованием в качестве оружия излучателей, попадание из которых фиксируется специальным оборудованием. Мишень может быть как неживая, так и живая, энергия излучения слишком мала, чтобы причинить вред. В ряде стран НАТО лазертаг используется при обучении пехотинцев тактике боя в закрытых помещениях. "На гражданке" лазертаг стал новым популярным видом спорта.

Константин Барановский