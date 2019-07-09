На территории Крыма зафиксированы рекордные температурные показатели

На территории Крыма были зафиксированы рекордные показатели температуры. Соответствующую информацию предоставил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции.

Метеоролог напомнил, что Крым делится на три зоны – южную, степную и северную. По словам Вильфанда, именно в степной зоне полуострова температура воздуха в настоящий момент достигает 35-37 градусов. "Это рекордные значения, невероятно высокие", – передает ТАСС заявление эксперта.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что текущий год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.