"Как приятно праздновать втроем", - Саша Савельева отметила День Семьи, Любви и Верности с мужем и сыном

Молодая мама, солистка группы "Фабрика" Саша Савельева впервые отметила День Семьи, Любви и Верности с втроем - с мужем и сыном. Артистка чуть более трех месяцев назад родила первенца.

Саша Савельева решила вернуться на сцену

С мужем актером Кириллом Сафоновым они растят мальчика. 8 июля православные верующие празднуют День Семьи, Любви и Верности. В этот день семейство было в полном составе: мама, папа и Леон. Саша сделала фото с мужем и сыном. Правда, трехмесячный сынок лежал в коляске. "День Семьи, Любви и Верности! Как приятно праздновать втроем", - подписала Саша фото. Поклонники советуют ей не тянуть, "бежать за вторым". Недавно Саша стала "Мамой года".

У Кирилла Сафонова от первого брака есть взрослая дочь. Девушка - модель.

Праздник День семьи, любви и верности был установлен в память о благоверной чете - святых Петре и Февронии Муромских. Эти святые являются покровителями счастливого супружества.