Названы самые безопасные браузеры для голосования на выборах в МГД

Обозначены самые безопасные интернет-браузеры для голосования на выборах в Мосгордуму, которые намечены на 8 сентября текущего года. Соответствующую информацию СМИ предоставил Артем Костырко, занимающий должность заместителя главы департамента информационных технологий Москвы.

Как отметил Костырко, портал mos.ru, с помощью которого проведут электронное голосование, будет поддерживать российские и иностранные сертификаты безопасности. Ограничения по использованию того или иного браузера вводить не планируется. При этом гарантировать полную безопасность передачи данных можно будет для пользователей «Яндекс.Браузера» и браузера «Спутник», заявил Артем Костырко.

Чиновник добавил, что интернет-ресурс mos.ru и браузеры «Яндекс» и «Спутник» установят безопасное соединение, которое защищает пакет данных и канал их передачи. Благодаря этому голосование будет максимально безопасным.

Эксперимент по электронному голосованию пройдет в трех московских округах - №1, №10 и №30. Ранее сообщалось, что в столичной Общественной палате сформировали штаб по контролю за электронным голосованием.