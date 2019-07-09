Cколько хотят отдыхать россияне в отпуске?

Сервис путешествий Туту.ру провёл опрос и узнал у 4000 пользователей, отпуск какой продолжительности они бы назвали идеальным.



Более 60% опрошенных отдыхают или хотели бы отдыхать не менее 28 дней. Почти каждый пятый мечтает о месячном отпуске, но не может договориться с работодателем отгулять сразу все дни. Больше месяца хотели бы отдыхать 23% респондентов, но пока это только мечта. Счастливчиков, которые могут себе позволить отключиться от рабочих вопросов на месяц и более - 21%.



Немалая часть опрошенных на Туту.ру довольствуется отпуском в 10-14 дней. Таких оказалось 27%. Недельного отдыха хватает всего 4% респондентов, 2-5 дней - всего 1%. Не уходят в отпуск вовсе 3% опрошенных: им хватает выходных, чтобы отдохнуть.



В начале июля сервис путешествий Туту.ру узнал, куда прячут деньги туристы во время поездок. Каждый второй опрошенный ответил, что «хранить нечего. Еду с картой, поэтому беру с собой в отпуск минимум налички». 17% подходят к вопросу очень ответственно они хранят деньги только в сейфе в номере или в сейфе на ресепшене. 15% берут купюры с собой, когда выходят из номера. 10% прячут деньги в чемодане, с которым прилетели. Меньше всего туристов (4%) прячут сбережения в самом номере (например, под матрасом).



