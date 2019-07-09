В Рязани ребенок погиб сегодня утром в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика
9 июля 2019, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]
Ребенок погиб сегодня ранним утром в дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса "Опель" и грузового автомобиля "Скания". По предварительной информации областной полиции, около трех часов утра в Рязани на 190 километре трассы "М5-Урал" произошло столкновение нерейсового микроавтобуса "Опель" и грузового автомобиля "Скания" с полуприцепом.
В результате ДТП шесть пассажиров микроавтобуса пострадали. Несовершеннолетний пассажир "Опеля" получил травмы, несовместимые с жизнью.
На ликвидацию последствий дорожной аварии выезжал один спасательный автомобиль, 5 человек аварийно-спасательной службы города Рязани, 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.
На месте аварии продолжают работать сотрудники полиции. Обстоятельства и подробности ДТП устанавливаются.