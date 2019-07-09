В Южно-Сахалинске пропали две девочки, сестры - погодки 15 и 14 лет

Две девочки сестры - погодки пропали в пятницу, 5 июля, в Южно-Сахалинске. 15-летняя Лиза и 14-летняя Алена - родные сестры. Около 14 часов по местному времени подростки ушли из дома и до сих пор не вернулись.

Периодически девочки выходят в онлайн в "ВКонтакте". Но на телефонные звонки не отвечают, а с 17 часов вчерашнего дня их телефоны недоступны. Подружки Алены и Лизы сказали, что их вроде бы видели в Новой Деревне в компании молодых людей.

За девочек переживает их мама. Старшей Лизе необходим регулярный прием лекарства в связи с диагностированным хроническим заболеванием, - сообщает sakhalin.info.

Приметы сестер:

У Лизы кудрявые волосы темного цвета до плеч, глаза серые, рост 167 см. Выглядит старше своего возраста, лет на 17-18. Под волосами на шее красные родимые пятна. Была одета в темно-синие джинсы, белые кроссовки на высокой подошве.

У Алены каштановые волосы ниже плеч, карие глаза, телосложение плотное, рост 155 см. Выглядит тоже лет на 17. Была одета в красную толстовку с полосками, джинсы с дырками на коленках, кроссовки черные на белой подошве (задник в желто-красных пайетках), серо-голубую джинсовую ветровку.