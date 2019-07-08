Что нужно учесть при поездке в Крым на автомобиле

Дороги в России хорошие только на федеральных трассах. В маленьких городах они плохие. Об этом сказал Владимир Путин в ходе недавней Прямой линии. Корреспондент АН проехал на автомобиле от Крыма до Москвы, чтобы проверить так ли это.

ПАРА СОВЕТОВ ОТПРАВЛЯЮЩИМСЯ В КРЫМ НА АВТОМОБИЛЕ

В Крыму очень плохой бензин. Машина на крымском бензине теряет мощность. Это чувствуется сразу же после любой заправки на территории Крыма. Въезжая на полуостров на автомобиле, стоит заправиться под завязку. Автозаправка находится перед самым въездом на Крымский мост. Это первый нюанс, который следует учесть автомобилистам, отправляющимся на отдых.

Еще одна важная деталь, которую следует учесть в поездке — низкое качество дисциплины водителей на дорогах в Крыму. Как говорят местные жители, такая ситуация сложилась после «Крымской весны». Тогда еще украинские гаишники поняли, что у них пропадают бланки, и что война все спишет, начали продавать водительские удостоверения по дешевке. Многие накупили права, пообещав себе, что потом отучатся в автошколе.

С переходом Крыма под юрисдикцию России, благосостояние крымчан улучшилось. Многие из новоиспеченных водителей с купленными по дешевке правами, купили себе еще и машины. Как говорят в таких случаях, права купили, но ездить себе они так и не купили. Поэтому нарушают правила дорожного движения на полуострове достаточно часто. Ехать нужно очень внимательно.

В КРЫМУ ЛУЧШЕ НЕ ОБГОНЯТЬ

В Крыму очень плотное движение. Трасса Таврида еще только строится. Минут через десять после съезда с Крымского моста попадаешь в многокилометровую автомобильную гирлянду. На дорогу то и дело выскакивает дорожная техника, которая сильно тормозит все движение. Поэтому лучше рассчитать дорогу таким образом, чтобы проехать Крым ночью.

Днем на трассе между Керчью и Симферополем нужно ехать очень внимательно. Из встречного потока то и дело выскакивают торопыги, которые идут на обгон. Некоторые из них не умеют рассчитывать дистанцию своего маневра. Во время своих поездок по Крыму корреспонденту АН пришлось несколько раз съезжать на обочину, потому что навстречу мчался автомобиль, который шел на обгон.

По большому счету, обгонять в Крыму на трассе нет особого смысла. При той плотности движения, которой отличается летний сезон, это очень опасный маневр. Обогнав медленно ползущий самосвал, ты насладишься скоростной ездой едва ли больше пяти минут. После этого ты упрешься в медленно ползущую фуру, которая пытается покорить подъем на скорости 20 километров в час.

С этого материала корреспондента АН начинает серию зарисовок о дороге от Крыма до Москвы. Это будет рассказ о различных регионах, о том, что ждет автомобилиста в той или иной области. Они отличаются друг от друга достаточно сильно.