Какие оригинальные методы изобретают коллекторы для выбивания долгов

Известно, что одна из весомых составляющих заработной платы коллектора - его чёткое следование плану по сборам задолженностей недобропорядочных граждан. Недавно раскрылась история о севастопольском судебном приставе, который вел любовную переписку в интернете с должником, чтобы вручить ему постановление о штрафе. «Аргументы недели» выяснили, какие нетривиальные приёмы могут использовать приставы или коллекторы, и как оригинально и эффективно защититься от преследований неплательщикам.

Стандартная схема работы коллектора происходит в два этапа (иногда требуется только первый): сначала должника донимают звонками из call-центра, оператор всегда видит на экране монитора необходимые данные неплательщика, сколько он должен, размер просрочки. Коллекторы не жалуют представляться своими настоящими именами, ведь нередко уже самое начало разговора с собеседником проходит не совсем приветливо - например, с угроз о том, что должник будет немедленно внесён в чёрный список и кредит больше не получит никогда. Но, на самом деле, обещанные карательные меры по закону коллекторы реализовать не могут. Судебные приставы - другое дело. По решению суда, они имеют право арестовать имущество, оценив его в копейки. Так что первый этап работы коллекторов заключается в передаче словесных страшилок в жёсткой и чёткой форме. Второй этап наступает через 180 дней неуспешных попыток запугать клиента по телефону - организуется «выездной отдел». Его задачей становится прилюдно позорить, пристыжать и срамить должника. «Вы будете задолженность погашать? Взрослый человек, как вам не стыдно!», - типичные выкрики коллектора в сторону неплательщика при виде соседей или знакомых клиента. Нередко коллекторы начинают угрожать, что у неплательщика скоро начнутся проблемы со здоровьем, что, по сути, не является превышением их должностных полномочий - за такие угрозы правоохранительные органы дела не возбуждают.

Однако находятся и крайне изобретательные коллекторы, в погоне за своей выгодой забывающие о любых проявлениях чести и уважения, пусть даже к должнику государства.

В марте 2019 в Хабаровске задержали сотрудника коллекторского агентства. Его обвинили в публикации порнографического снимка с изображением ребенка должника. Мужчина действительно выложил в Сеть фотографию ребёнка, над которой предварительно хорошенько поработали в небезызвестной своими волшебными функциями программе по обработке фотографий «Photoshop». К сожалению, месть не только самим должникам, но и их родственникам, в том числе и малолетним детям, остается излюбленным инструментом выбивания долгов.

Недавно житель Уфы обнаружил на автомобиле недвусмысленное послание от коллекторов. В качестве предупреждения ему воткнули в лобовое стекло топор, к которому был прикреплен похоронный венок. Мужчина обратился в полицию, рассказав, что задолжал микрофинансовой организации. Видимо, за это коллекторы «прокачали» его машину в готическом стиле.

А в Перми под атаку коллекторов попал 90-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Ушаков. Микрозаем выдали его дочери-пенсионерке, расплатиться по кредиту она не смогла. Все занятые деньги она перевела мошенникам, обещавшим излечить ее от астмы. В результате сотрудники коллекторского агентства стали добиваться выселения ветерана и его дочери из единственной квартиры. Причастных к избиению пожилого мужчины коллекторов задержали после того, как дело взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах», сообщили в региональном управлении СК.

Сейчас отношения между должником и коллектором в России регулирует закон «О потребительском кредите». По нему введен запрет на бесконтрольные круглосуточные звонки должникам. Кредитор обязан уведомлять задолжавшего о передаче долга, коллекторы обязаны представляться и оставлять свои полные контактные данные. У недобросовестных коллекторов документов может и не оказаться. В любом случае, наличие долга не позволяет нарушать права и законные интересы должника, угрожать физическим воздействием и распространением ложных сведений, порочащих честь должника.

Мы подобрали несколько полезных советов, как должникам правильно вести себя в разговоре с коллекторами, как защитить себя, следуя всем правилам и законам:

При первом телефонном «знакомстве» со своим коллектором не теряйтесь, не пугайтесь и не избегайте беседы. Прежде всего попросите его преставиться и оставить как можно больше своих контактов: ФИО, юридические и физический адрес агентства, его полное название. Позже уточните в договоре, имел ли право банк передавать ваше дело третьим лицам. Если нет - сообщите коллектору, что отвечать Вы будете только на письменные уведомления банка.

Если Вам начали откровенно и безосновательно грубить приостановите разговор фразой: «Минуточку, я сейчас включу запись на телефоне». Недружелюбный работник сразу сменит тон. Фиксировать разговоры - особенно с угрозами - на самом деле стоит. Без свидетелей, аудио- или видеозаписей доказать вину ретивых коллекторов практически невозможно.

Кроме того, звонки после 23:00 можно квалифицировать по статье «хулиганство» (штраф до миллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет).

Если коллектор осмелел и хочет переступить порог вашего дома без приглашения, пора напомнить ему о статье № 139 УК РФ - о незаконном проникновении в жилище (штраф до 2000 рублей или срок до двух лет).

В случае, когда коллектор настойчиво ищет встречи с Вами, чтобы «урегулировать вопрос», не отказывайтесь от встречи, но позовите с собой, как минимум, двух свидетелей. Разговор следует хотя бы записать на диктофон, если нет возможности включить видеооборудование.

Если Вам угрожают, что отберут имущество, расскажите о статье 163 УК - «вымогательство», согласно которой коллекторы могут получить срок до трех лет. Если не поможет - обращайтесь в полицию. Нелишним будет написать жалобу в НАПКА - Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств, заполнив специальную форму на сайте www.napca.ru.

Если в Вашем подъезде повесили объявление вроде «Ефимов из квартиры №214 - должник и мошенник», статья 152 ГК РФ «защита чести, достоинства и деловой репутации» дает вам полное право подать в суд с требованием возмещения убытков и компенсации морального вреда.

Если «специалисты по взысканию долгов» начали беспокоить Ваших родственников или коллег - для Вас самое время кредитный договор: подписывали ли Вы согласие на обработку персональных данных. Если нет - пишите заявление на имя руководителя коллекторского агентства о неправомерном разглашении персональных данных. Копию следует направить в Роскомнадзор.

А если вдруг коллекторы привязываются, ошибочно приняв Вас за должника, смело просите их предъявить кредитный договор с Вашей подписью. Если его нет, говорите «до свидания!». Если звонки повторяются, пишите заявление в прокуратуру.

Ольга Новикова