Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, женщин, материнства и детства Дмитрий Смирнов заявил, что мужчины умнее женщин. Однако, по его словам девушки более терпеливы, а за каждым её поступком стоит подвиг.

"Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но всё-таки это редкость", - передаёт его слова радиостанция "Радонеж".

Позже заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил, что РПЦ не ставит своей задачей определение того, кто умнее - женщины или мужчины. По его словам, все являются уникальными Божественными творениями. Он считает, что отец Дмитрий просто именно так отреагировал на современную тенденцию "абсолютного уравнивания полов и стирания разницы между мужчиной и женщиной", - сообщили РИА Новости.