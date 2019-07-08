"Россия-1" продолжает анонсировать скандально закрытый телемост Москва-Киев

На телеканале Россия-1 показывают в эфире анонс телемоста «Надо поговорить», в рамках которого обещается обсуждение актуальных проблем отношений между Россией и Украиной. Этот проект стал поводом для скандала. На Украине уже объявили о его закрытии.

Этот телемост мгновенно оброс скандалами. В воскресенье вечером проект анонсировал Дмитрий Киселев в эфире телеканала «Россия-1». Обещалось, что в рамках проекта произойдет обсуждение актуальных проблем отношений России и Украины. Предполагалось, участниками станут простые граждане России и Украины. Уже в понедельник в украинских масс-медиа бурлили страсти.

Сначала националист Андрей Билецкий назвал позором планирующийся телемост. Он поставил ультиматум Зеленскому, и «с барского плеча» дал президенту Украины на раздумье 24 часа, чтобы тот запретил телемост. В противном случае, Билецкий пригрозил реакцией националистов.

Потом стало известно об угрозах, которые поступили сотрудникам украинского телеканала News one, на котором планировалась одновременная с «Россией-1» трансляция телемоста. Зеленский угрозы националистов услышал. Он назвал проект предвыборным политическим PR. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело «о госизмене».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пригрозил отзывом лицензии и запрет на использование частот для вещания News one. В результате чудовищного прессинга украинский телеканал отказался от трансляции.

«Россия-1» от планов провести телемост не отказалась. После всех этих скандалов в эфире телеканала продолжают анонсировать проект. Участников телемоста приглашают в Россию. Скорее всего, телемост преобразуют в ток-шоу, а съемки пройдут в одной студии.