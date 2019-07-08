Археологи предложили создать подводный музей на месте античного города Акра

От археологов поступило предложение о создании подводного музея на месте античного города Акра, который называют крымской Атлантидой, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как отметил замдиректора Черноморского центра подводных исследований Виктор ВАХОНЕЕВ, он находится в Керченском проливе. Музей могут создать после полного изучения городища.

«После этого можно будет разрабатывать проект волнозащитных укреплений и обустройства будущего музея», - цитирует его «Интерфакс».

ВАХОНЕЕВ рассказал, что античный город был обнаружен в 80-е годы. Полноценные экспедиции начались в 2011 году. За это время специалисты изучили 5% города. Уже исследована система квартальной застройки населенного Акры. В этом году планируется изучить 150-метровую оборонительную стену с башней и лестницами. Исследования проводят в 100 метрах от берега на глубине около 3 метров.

Заместитель директора Черноморского центра подводных исследований отметил, что полное изучение античного города может занять десятилетия.