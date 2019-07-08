Владимир Колокольцев посетил отдел по вопросам миграции в Подмосковье

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев совершил визит в отдел по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России «Люберецкое». Совместно с главой ведомства с работой миграционного подразделения ознакомился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить максимальный комфорт при приеме населения. Введена система электронной очереди, имеется просторный зал ожидания, на прилегающей территории предусмотрены парковочные места», – отметил Владимир Колокольцев. Об этом сообщает сайт МВД РФ.

Колокольцев сделал акцент на том, что в организации работы этого подразделения большое внимание уделяется разделению потоков получения государственных услуг.