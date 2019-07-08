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Семь миллионов рублей на волонтеров получит Хабаровский край

8 июля 2019, 17:52 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Семь миллионов рублей на волонтеров получит Хабаровский край

Государственную субсидию в размере 6 921,4 тысяч рублей получил Хабаровский край в конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Из 61 региона-участника были субсидированы только 31.

Подобную поддержку Хабаровский край получил впервые. На эти деньги будут проведены образовательные мероприятия для волонтеров. Часть средств пойдет на организацию их деятельности.

Также в Комсомольске-на-Амуре будет развиваться ресурсный центр добровольцев в сфере культуры. Часть полученных средств уйдет на реализацию этого проекта, а также на обучение в рамках проекта «Академия волонтера» и дополнение методической базы.

Регион намерен продолжить участие в мобильной программе волонтерства. Кроме того, будет поведена масштабная информационная кампания, целью которой станет популяризация добровольчества.

Отметим, что в пошлом году в краевой столице был открыт ресурсный центр «СоцВолонтер». На оборудование залов центра было получено около 800 тысяч рублей.

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