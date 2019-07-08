В Ханском дворце в Бахчисарае в ходе реставрации обнаружены подземные ходы, ведущие от гарема

В Бахчисарае на территории Ханского дворца продолжаются противоаварийные и реставрационные работы, во время которых строители обнаружили неизвестные подземные ходы, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщил депутат Руслан БАЛЬБЕК. По его словам, при заливке бетона для навеса были найдены туннели, ведущие от гарема и главного корпуса.

«Ханский дворец таит в себе еще множество тайн, которые историкам и археологам предстоит разгадать, проведя в последующем масштабные археологические исследования», — сказал депутат.

Он сообщил, что с начала года историко-культурный и археологический музей-заповедник посетили более 200 тысяч человек из различных регионов России, а также представители Франции, Германии и Китая.

Между тем, во дворце уже завершен первый этап противоаварийных и реставрационных работ завершен, готов проект второго этапа. Он включает в себя 9 объектов: главный корпус, гарем, ханскую кухню, библиотечный, графский и конюшенный корпуса, соколиную башню, набережную с тремя мостами и Екатерининскую милю.

«Проведена культурная экспертиза, проектная документация отправлена в Главгосэкспертизу России. В сентябре ждем заключение — если будет получен положительный ответ, строители сразу стартуют», — рассказал БАЛЬБЕК.

Над главным корпусом завершена установка навеса, гидроизоляция крыши и сделаны ливневые стоки. Также принято решение, что снятую с Главной мечети черепицу отсортируют, выберут хорошо сохранившуюся и одинаковую по форме, стилю, цвету и используют для кровли конюшни.

Также в зале дивана воссоздадут фонтан прямоугольной формы, который к 1787 году отсутствовал.