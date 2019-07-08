В школах Москвы работают лучшие специалисты России

Система аттестации на соответствие на должность директора московской школы имеет широкую географию. В столицу едут профессионалы со всей страны: от Калининграда до Владивостока.

«Любой специалист из сферы образования, проживающий в любой точке Российской Федерации, имеет возможность попробовать свои силы в качестве претендента на управленческую должность в московской школе», – говорит доктор педагогических наук, директор Московского центра развития кадрового потенциала образования Алексей Рытов.

По его словам, в период с 2017 по 2019 год было подано 34 заявления их других городов России на аттестацию. Ее прошли 10 специалистов, 16 находятся в процессе аттестации. Другие кандидаты были признаны несоответствующими должности.

«Вся страна видит и понимает, какие уникальные условия и возможности созданы в московской системе образования. Вполне естественно, что люди, которые уверены в себе – наиболее квалифицированные и профессиональные – смогут найти те условия, которые соответствуют их уровню профессионализма. Конечно, конкуренция очень высокая», – говорит руководитель Департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

Таким образом, московская система образования принимает на работу в школы специалистов высочайшего качества со всей страны.