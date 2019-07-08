"Мужчина после таких слов перестает быть мужчиной", – сказала Симоньян про тележурналиста "Рустави-2"

Ругательство ведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес российского руководства возмутило как россиян, так и жителей Грузии. Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как пришлось бы оскандалившемуся Габунии в ее деревне после оскорбления покойных родителей.

"Беда грузин", - прокомментировала Мария Захарова поведение телеведущего "Рустави 2" Георгия Габуния

"Если бы «телеведущий» ограничился матом, такой реакции бы не было. В самой Грузии в первую очередь", – написала Симоньян в своем Telegram-канале. По ее мнению, этого человека нельзя назвать журналистом. Маргарит назвала Габунии "говнюком" и "существом".

"Дело в том, что было сказано о могилах родителей, о матери. Традиционно для кавказца это нестерпимое оскорбление, настоящее преступление, покрывающее позором не того, кого попытались оскорбить, а того, кто унизился, произнеся подобное. Мужчина после таких слов перестает быть мужчиной. И вообще человеком", – высказалась Маргарита Симоньян.

Журналистка выросла в Адлере. "В нашей адлерской деревне, например, за такую мерзость говнюка не пустили бы больше ни в один дом, в его семью не выдавали бы дочерей, а с мужчинами семьи не имели бы никаких дел", – подчеркнула Маргарита Симоньян.