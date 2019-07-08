Названы российские регионы с самыми высокими доходами населения

Названы 10 российских регионов с самыми высокими доходами населения. Авторы рейтинга использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе в 2018 году.

На первом месте по версии РИА Новости - Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом российском регионе доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора (3,05). Соответственно, жители ЯНАО могут рассчитывать на более-менее достойный уровень материального благополучия.

Второе место у Ненецкого автономного округа. Здесь соотношение доходов к стоимости фиксированного набора чуть ниже — 2,9.

На третьем месте со значительным отрывом в рейтинге оказался Чукотский автономный округ существенно отстает (2,38).

Магаданская область (2,27) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (2,14) заняли 4 и 5 место соответственно, - передает РИА Новости.

В ТОП-10 по высокому уровню доходов входят: Сахалинская область (2,14), Москва (2,07), Московская область (2,02), Санкт-Петербург (1,93) и Республика Татарстан (1,93).

Горазде беднее живут люди в Тыве, Калмыкии и на Алтае. Доля жителей, находящихся за чертой бедности, выше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности — в Тыве и Ингушетии.

Самый низкий показатель у Тывы — 0.88. Регион занял 85-е место.

В последней десятке также оказались Республика Алтай (0,98), Калмыкия (0,99), Карачаево-Черкесия (1,04), Ингушетия (1,05), Еврейская автономная (1,12) и Курганская области (1,14), Чувашия (1,15), Марий Эл (1,16) и Крым (1,17).