Перечислены города России, которые могут быть уничтожены в случае ядерной войны

Обозначены российские города, которые могут подвергнуться нападению и быть уничтожены в случае начала ядерного конфликта. Данной теме посвящен материал, который появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» пишет, что главный удар противника должен быть нанесен по европейской части РФ. Под угрозой окажется в первую очередь Москва, так как там сосредоточены значительные людские и материальные ресурсы. В черте города и его окрестностях расположены важные оборонные предприятия.

Также враг атакует Санкт-Петербург, Краснодар и другие крупные населенные пункты, которые находятся в европейской части, говорится в процитированной публикации. В азиатской, как полагает блогер, под удар попадут Иркутск, Красноярск, Новосибирск и Владивосток.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили видео перехвата самолета-разведчика США у берегов Крыма.