Россияне устроили заплыв через Волгу из Нижегородской в Ивановскую область

Россияне устроили заплыв через Волгу из Нижегородской области в Ивановскую. Спортсменам предстояло переплыть Горьковское водохранилище, расстояние 4 километра. Температура воды в тот день, 30 июня, была плюс 15 градусов.

Температура воздуха - плюс 16 градусов. Старт заплыва был дан в Нижегородской области в деревне Корноухово Сокольского района. Пловцов, преодолевших Волгу, встречали на городском пляже города Пучежа Ивановской области. СRATER-RACE - это 3 км заплыв через Горьковское водохранилище из Нижегородской области в Ивановскую по поверхности одного из крупнейших метеоритных кратеров Европы - Пучеж-Катунской астроблемы.

В заплыве участвовали 16 пловцов, среди которых - Алексей Титов и Александр Моругин - многократные призеры чемпионата мира по зимнему плаванию. Всех удивила 12-летняя жительница областного центра Иванова Валерия Матвеева. Девочка переплыла великую русскую реку за 55 минут. Во время заплыва Валерию сопровождал ее папа Владимир Матвеев. Отец и дочь оторвались от 15 мужчин сразу на старте. Самому старшему участнику заплыва Александру Моругину из Иванова - 63 года.