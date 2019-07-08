В Башкирии 25-летний мужчина убил родителей и брата и сдался полиции

В Башкирии 25-летний мужчина убил своих родителей и родного старшего брата. Инцидент произошел 5 июля в одном из сел Кугарчинского района республики. Подозреваемый в убийстве матери, отца и брата сам сдался полиции.

По данным республиканского управления СКР, молодой мужчина пришел в полицию и сообщил, что нанес множественные удары ножом 30-летнему брату и 53-летней матери. Его 59-летний отец попытался убежать от вооруженного ножом сына. Но побежал за родителем, догнал его на территории участка соседей и также нанес удары ножом. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Подозреваемый в убийстве задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы, изучается личность потерпевших и подозреваемого, в отношении последнего планируется проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы.