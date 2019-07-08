В Таджикистане осужденный угостил товарищей по тюрьме хлебом, и 14 заключенных вскоре скончались

В Таджикистане 14 осужденных в возрасте от 20 до 52 лет умерли, насмерть отравившись хлебом. Двух заключенных медикам удалось спасти от смерти. Инцидент случился в воскресенье, 7 июля.

128 заключенных (120 мужчин и восемь женщин) на трех специализированных автомобилях в сопровождении охраны этапировали из трех исправительных учреждений на севере Таджикистана в три учреждения пенитенциарной системы республики, расположенные в городах Душанбе, Нурек и Яван. Один из заключенных, когда они уже подъезжали к Душанбе, разделил хлеб и угостил 16 человек. Поев хлеб, людям стало плохо. В Душанбе их довезли в бессознательном состоянии.

Медикам удалось спасти только двух заключенных.

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по факту массового отравления заключенных, - передает ТАСС. Расследование уголовного дела находится под личным контролем Генпрокурора республики. Образована специальная следственная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза.