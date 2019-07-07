В штабе Соболь заметили несостыковки между реальными подписями и отчетами

Завершилась кампания по сбору подписей кандидатов в депутаты Мосгордумы, участники ожидают решения о присвоении официального кандидатского статуса. Однако без скандалов не обошлось. Так, координатор сборщиков подписей за кандидата в депутаты Любови Соболь опубликовал в социальных сетях информацию об имевших место быть, по его мнению, нарушениях и махинациях, произошедших в штабе юриста ФБК.

Отметим, что некоторые кандидаты от Алексея Навального ранее не были допущены к выборам. Например, Владимир Милов не прошел проверку в избиркоме из-за бракованных подписей, о чем тут же пожаловался своим подписчикам:

«Вынужден огорчить своих френдов и сторонников: вы видели сегодня много красивых картинок о том, как независимые кандидаты в Мосгордуму сдают в избиркомы подписи в поддержку своего выдвижения (сегодня был последний день сдачи подписей). Увы, мы этого сделать не смогли. Самое обидное, что не хватило всего каких-то 120 подписей - у нас оказалось 5150 при минимально необходимых 5273.

Я раньше сообщал вам, что мы превысили необходимый минимум, но, к сожалению, часть подписей пришлось выбраковать, а ряд сборщиков так и не дошли до нотариуса и из-за этого мы не могли подать собранные ими подписи в избирком (это обязательное требование - чтобы все сборщики были нотариально заверены)».

Но Любовь Соболь, несмотря на многочисленные эксцессы, сопровождающие её компанию, уверена в своей победе, о чем уже радостно заявляет в соцсетях:

«Все, избирком принял подписи за мое выдвижение в Московскую городскую Думу по 43 избирательному округу!»

А вот сборщики подписей штаба юриста ФБК совсем не разделяют радости политика, ведь по вине Любови они могут оказаться привлеченными к уголовной ответственности.

Координатор сборщиков подписей штаба Соболь и организатор деятельности агиткубов Арсений рассказал в социальных сетях о том, что «фекальная провокация» расколола команду Любы:

«22 июня все наши точки в Пресне были забросаны экскрементами. На Тишинской площади, на МФЦ люди стояли обрызганные фекалиями. Занимательно, что после доклада о ситуации в штаб, от меня начали требовать фотографий, видеозаписей и просили задерживать людей, не отпускать их домой мыться. Пока я бегал и думал, что делать, меня прям «бомбили» требованиями предоставить материалы», - рассказал работник штаба Соболь.

Работник штаба Соболь также отметил, что сборщики стали свидетелями странных махинаций с подписными листами. Учет документов был абсолютно непрозрачный после перехода на «полевой сбор», и люди не понимали, какое количество подписей они предоставили. Приносили не так много, как могло показаться, однако ежедневная статистика всегда удивляла – удавалось закрывать дни по 250-350 подписей.

«Был момент, когда подписные листы из штаба увезли к Соболь домой. После этого никто точно не знал, сколько каждый человек собрал подписей за прошедшее время», - подытожил Арсений».

Арсений переживает, что постоянные провокации и скандалы могут вылиться в реальные уголовные дела, тем более что в СМИ уже появилась информация о том, что «Соболь она готова «сдать» волонтеров прокуратуре за подделку подписей».

ИАА «УРА. РУ», опубликовавшая эту информацию, напоминает, что «ранее в Москве полицейские обнаружили квартиру, в которой группа мужчин занималась изготовлением неизвестных документов, а повсюду были разбросаны агитационные материалы в поддержку Соболь. В пресс-службе московского управления ГУ МВД РФ «URA.RU» подтвердили факт инцидента.

Всего Соболь сдала в Избирком порядка шести тысяч подписей. По словам некоторых активистов штаба, количество собранных лично ими подписей не соответствует итоговому числу».

Как прогнозирует бывший замглавы штаба Навального в Москве Виталий Серуканов в интервью «Комсомольской правде», Любовь Соболь решилась «на фикцию» с подписями для того, чтобы свалить на власть провал по сбору подписей на выборах в Мосгордуму:

«Они готовы пойти на фикцию. А когда Избирком не примет фальшивки, оппозиционеры, скорее всего, начнут кричать про ужасы режима».