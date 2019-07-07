В Клину молодая мать отправляла ребенка гулять без одежды

Жители деревни Мисирево городского округа Клин хотят спасти ребенка из сильно пьющей семьи. Так, совсем недавно одна из женщин нашла полуголого мальчика, который бродил у дороги.

"Он гулял в одной мокрой кофточке! Отвела его к себе домой, накормила", - рассказала женщина. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Она выяснила имя и адрес, где живет мальчик. Когда женщина отвела ребенка домой, то стала свидетелем неприятных вещей. Повсюду был мусор, грязь и в некоторых местах даже фекалии на полу. Женщина вызвала сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних городского округа Клин.

Также, как сообщает портал oane.ws, ранее в Кузбассе жительница убила своего сожителя после замечания ее сыну о нелепой прическе. Отмечается, что женщина вместе с сожителем и друзьями распивали спиртные напитки.