Анна Кузнецова рассказала, что позитивные прогнозы врачей не оправдались, придётся принимать тяжёлые решения

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, что позитивные прогнозы по состоянию избитой в Ингушетии девочки, которые изначально давали врачи, не оправдались, и "скорее всего, придётся принимать тяжёлые решения". Какие конкретно, детский омбудсмен не уточнила.

Муж женщины, подозреваемой в избиении 7-летней девочки в Ингушетии, работает в полиции

Девочку, в избиении которой подозревается ее тетя, из Назрани перевезли на лечение в Москву. Она проходит лечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Медики заявили, что состояние девочки остаётся тяжёлым. Выявлено, что у ребенка выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Накануне врачи сообщали, что в правой руке ребёнка начало восстанавливаться кровообращение, поэтому кисть, вероятнее всего, удастся сохранить.

Девочка воспитывалась в семье тети, куда ее отдала родная мать. Тетя арестована по подозрению в избиении племянницы.