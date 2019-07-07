Муж женщины, подозреваемой в избиении 7-летней девочки в Ингушетии, работает в полиции

Муж 35-летней Маки Ганиевой из города Сунжа, которую подозревают в избиении 7-летней девочки - племянницы, работает в Ингушетии в полиции. О том, что муж арестованной по подозрению в издевательствах над ребенком сотрудник полиции, сообщил замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД Ингушетии Адам Мургустов.

Ганиева арестована по делу о жестоком избиении девочки. Женщина - сестра матери девочки. Мать и отдала дочку в семью тети.

Сама женщина состояла на профилактическом учете в полиции, но затем из списка неблагополучных семей ее исключили.

Девочку госпитализировали 4 июля в Назрани. На ее теле зафиксированы следы от избиения и травмы рук. Из-за тяжелого состояния ребенка перевезли в Москву. После проведенной операции в столичной клинике состояние девочки не улучшилось. Врачи диагностировали некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча. В случае неблагоприятного развития ситуации, ребенку могут ампутировать руки.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова подтвердила, что позитивных прогнозов, которые были изначально, после диагностики уже нет, скорее всего, придется принимать тяжелые решения.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.