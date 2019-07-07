Захвативший заложников в Одессе мужчина требовал вертолёт и $1 млн и торговался

В Одессе полиция освободила двух молодых, которых злоумышленник взял в заложники финансового учреждения. Мужчина выдвигал требование: отпустит задержанных девушек, если ему дадут миллион долларов и вертолет.

В определённый момент переговоров он согласился освободить одну из захваченных за сто тысяч долларов. Тогда полиция решила штурмом взять здание, освободить заложниц и задержать мужчину, - передает RT.

Одесская полиция провела спецоперацию "Гром". В ходе операции злоумышленника задержали. Девушек на "скорой" увезли в больницу.

В полиции Одесской области сообщили о задержании мужчины 1994 года рождения. По факту захвата заложниц возбуждены уголовное дела по статьям "захват заложников" и "разбой".