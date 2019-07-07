45 лет назад начали строить БАМ. Путин заявил о масштабной модернизации БАМа и Транссиба

В Советском Союзе 45 лет назад начали строить легендарную Байкало-Амурскую магистраль. Президент России Владимир Путин в 45-ю годовщину со дня подписания постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали» обратился к строителям, добровольцам и жителям бамовских городов и посёлков.

По оценке российсого лидера, "БАМ – это много больше, чем одна из крупнейших железнодорожных артерий России и мира. Это сплав труда, мужества, мечты сотен тысяч людей". Как отметил Путин, "о необходимости такой магистрали для подъёма Сибири и Дальнего Востока говорили ещё в начале ХХ века и уже тогда понимали, что это задача наисложнейшая".

"Строительство БАМа было серьёзным вызовом для страны и прежде всего для людей, участвовавших в грандиозной стройке. Строители трассы, новых городов и посёлков, изыскатели, железнодорожники, мостовики и проходчики тоннелей, добровольцы, вдохновлённые общей идеей, работали ради будущего, день за днём совершали настоящий подвиг.

БАМ действительно стал всенародным проектом. За всю историю строительства в нём приняли участие около двух миллионов человек", - говорится в обращении Путина.

По словам Путина, сейчас стоит задача нового уровня. "Необходимо в ближайшие годы совершить настоящий прорыв в развитии транспортной инфраструктуры страны.

В числе приоритетов – масштабная модернизация БАМа и Транссиба, увеличение их пропускной способности в 2025 году до объёмов свыше 200 миллионов тонн грузов в год", - заявил российский президент.