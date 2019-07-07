"Преданнее многих людей", волк не бросил волчицу, угодившую в ловушку браконьеров

Волк не бросил волчицу, угодившую в ловушку браконьеров. Он бдительно охранял ее и не отходил ни на шаг. Когда участники научной экспедиции нашли Полю, так они назвали волчицу, в капкане, они решили везти её в Москву, но тут возникла проблема.

Ее мохнатый бойфренд не желал бросать свою любимую, и чтобы помочь ей, пришлось пообещать Ромео взять его с собой. Пока у подруги заживала лапа, ее преданного спутника отвезли в Московский зоопарк, но без него волчица стала очень раздражительной и начала тосковать.

Пришлось и ее отправить в зоопарки и уже там долечивать ее. Теперь парочка снова вместе и людям даже в голову не приходит их разлучать. «Волк оказался преданнее, чем многие люди», «А еще говорят о лебединой верности». «На самом деле это хитрая схема получения жилья в центре Москвы», - комментируют новость пользователи Сети.