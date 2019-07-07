Известный журналист Владимир Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ. Познер - первый президент фонда "Академия российского телевидения" (АРТ). Ведущий на телевидении авторскую программу Владимир Познер 7 июля заявил, что отказывается от участия в ТЭФИ в любом качестве.

На своем сайте он опубликовал "Обращение к руководству Академии российского телевидения". По его мнению, сегодня "ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других".

Познер отметил, что успех на конкурсе зависит от того, каким количеством членов фонда "Академия российского телевидения" представлен канал. "Я отказывался поверить в то, что от сотрудников главных трех каналов ожидается "патриотическое" голосование, то есть голосование за программы и конкурсантов своего канала. При таком подходе очевидно, что тот канал, у которого больше всего "академиков", получает преимущество", - заявил Владимир Познер.