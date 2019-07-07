В Беларуси пять человек погибли при ДТП автомобиля Mercedes GL

В Беларуси страшное ДТП произошло недалеко от города Белоозерск в Брестской области. По данным МВД Беларуси, водитель автомобиля Mercedes GL, в котором ехали 10 человек, не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал.

В результате аварии на месте происшествия погибли трое детей (девочки 4 лет и 9 лет и мальчик 9 лет) и двое взрослых - мужчина и женщина.

Судьба одного пассажира внедорожника была неизвестна. Пятеро человек выбрались самостоятельно из канала, в том числе водитель. На месте сразу погибли четверо пассажиров, в том числе двое младших детей.

Всего в автомобиле находились пятеро мужчин, две женщины и трое малолетних детей. Через несколько часов в канале было обнаружено тело еще одного ребенка – девятилетней девочки. Правоохранители установили, что 31-летний водитель автомобиля Mercedes GL находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как пишут белорусские СМИ, в 2009 году мужчина был лишен права управления транспортным средством за пьяное вождение.