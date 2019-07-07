В Москве на Рублевском шоссе столкнулись автомобили Lexus и KIA, в результате ДТП есть пострадавшие

В Москве в Крылатском в воскресенье, 7 июля, на Рублевском шоссе столкнулись автомобили Lexus и KIA.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

В Москве автомобиль упал в реку в районе Николоямской набережной

Две машины Lexus и KIA столкнулись в районе д. 42, корп. 1 на Рублевском шоссе по направлению в центр, - сообщает АГН "Москва".

На месте происшествия работает полиция и бригады "скорой помощи". Информации о пострадавших пока нет.

Устанавливаются все обстоятельства аварии.