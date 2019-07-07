Нарколог оценил странное поведение Зеленского

Президент Независимой Наркологической Гильдии предположил, с чем могло быть связано нетипичное поведение украинского президента Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.

Соловьёв отозвался о странном поведении Зеленского

Руслан Исаев склоняется к мнению, что президент Украины находился под действием психотропных веществ или наркотических препаратов. При этом нарколог отклонил версию, что таким образом на Зеленском сказывается переутомление и стресс, передаёт РенТВ. Он подчеркнул, что при повышенной нагрузке люди чаще обращаются к запрещённым веществам.

«Первое, что, наверное, вертится на языке, это кокаин. Такое тревожное и депрессивное состояние возникает после приема наркотика через несколько часов … Переутомление не характерно. Обычно человек вялый, сонливый. А здесь видно, что человек активный. Только активность эта не носит адекватные формы», - считает Исаев.