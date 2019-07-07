Во дворе у многодетной семьи полицейские обнаружили ребёнка, привязанного к столбу за шею

Сотрудники полиции Ярославской области проверяют семьи, где есть дети под опекой. Внеплановая проверка закончилась неожиданно. Во дворе у многодетной семьи правоохранители обнаружили ребёнка, привязанного к столбу за шею.

В селе Юрьевское семью Щавелевых знают все. У Светланы и Андрея восемь детей: один родной, еще один усыновлённый и шесть опекаемых. У них хороший дом, в который они переехали из Москвы, скотина, их считают образцовыми и верующими родителями. Поэтому полицейские сильно удивились, когда увидели во дворе привязанного к столбу за шею 5-летнего Владислава, сообщает tekegram-канал "Mash".

Свой поступок взрослые объяснили воспитательными целями и они вовсе не считают это жестокостью. По словам Светланы Щавелевой у ребёнка психическая задержка развития и гиперактивность. От него раньше уже отказывались приёмные родители. Как рассказали другие дети, Владислав никого не слушал, убегал и попрошайничал. А крайнее непослушание в этой семье всегда наказывалось именно такими методами.

Вот только воспитывать Щавелевым, похоже, уже придется далеко не всех ребят. Органы опеки изъяли детей из семьи и поместили в реабилитационный центр. Однако стоит отметить, что все малыши кричали и не хотели уезжать из дома.

5-летнего Владислава позже поместят в Дом малютки при местной ЦРБ. Шестерых детей, скорее всего уже не вернут суровым воспитателям, вопрос с родным и усыновленным ребенком будет решаться отдельно.