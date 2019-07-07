На что резко выросли цены в России в прошлом году по данным Росстата? На валидол!

В прошлом году в России невозможно было без валидола смотреть на рост цен на валидол, а заодно и на остальные продукты и товары первой необходимости. Врачи считают, что снижение уровня жизни и негативные новости существенно повлияли на спрос на лекарственные препараты, особенно на сердечные. А раз растет потребление, производители и ритейлеры начинают резко поднимать цену. На какие товары еще росли цены в прошлом году?









В лидерах - пшено и капуста, а вовсе не бензин, цены на который растут с катастрофической скоростью, но вполне наглядно для каждого, кто раз хотя бы раз в неделю заезжает на заправку. В магазинах ценник увеличивается как-то незаметно для глаза, но очень ощутимо в конце месяца, когда доживаешь до зарплаты.