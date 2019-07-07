В Татарстане появились своеобразные белые ночи. Раньше ничего подобного в регионе не замечалось. Об этом корреспонденту АН рассказали жители республики.

Начало третьего ночи, а на улице светло. И так всю ночь. Теперь летом в Татарстане почти, как в Сантк-Петербурге.

«Никогда такого не было», — рассказали корреспонденту АН жители республики: «Ночью всегда темно было. Еще лет десять назад в середине лета рассветало гораздо позже».

Местные жители заметили, что погода в регионе заметно изменилась: «Раньше в июле было жарко. А теперь дожди», — люди объясняют происходящее возможным смещением оси планеты. Они предполагают, что из-за смещения земной оси солнце не опускается за горизонт достаточно низко и поэтому теперь ночью небо высвечивается.