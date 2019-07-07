Стоило пережить Чернобыль, чтобы в московском метро чуть не убили

Ликвидатор чернобыльской катастрофы – Игорь Брехов – едва остался жив после жестоких побоев. Стоило пережить Чернобыль, чтобы едва не погибнуть от рук хулигана в метро. И только вмешательство полицейского спасло его.

«Вчера утром он поехал в НИИ Склифосовского на очередное обследование. На обратном пути он позвонил и сказал, что едет домой. Он инвалид первой группы с 1986 года», — сказала супруга ликвидатора. Однако затем мужчина перезвонил жене и сказал: «Я в полиции. Меня побили».

По словам Натальи, нападение произошло на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». В подземном переходе мужчина подвинул девушку, спутник которой воспринял это как домогательство. Он подбежал к ликвидатору и набросился на него. Находясь в полиции, чернобылец рассказал только о нанесенной ему пощечине, хотя от ударов на его лице остались сильные кровоподтеки.

Более того, по мнению женщины, напавший мог и вовсе убить ее мужа. Несмотря на то, что ликвидатор просил не бить его по печени, ведь любой такой удар мог стать для него сертельным, молодой человек не отреагировал, вдобавок едва не сломал ему два ребра, пишет telegram-канал "Плохие новости".