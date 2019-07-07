Современные гаджеты негативно влияют на мозг и речь детей

Русский язык за свое многовековое развитие претерпел огромное количество изменений. Каждый новый виток истории оборачивался «ветром перемен» и для языка. Новые слова, манера говорить, ударения, правила – естественный путь в развитии диалекта каждого народа. Молодежный сленг и отсутствие у детей тяги к книгам привели к «сжатию» русского языка до невиданных размеров.



Обилие гаджетов, компьютеров, Интернет, где есть буквально все, привели к тому, что каждое новое поколение все больше забывало про книги. Дети, «утонувшие» в телефонах, уже не воспринимали их, как источники знаний. В XXI веке, когда мы стоим на пороге абсолютной роботизации, современная молодежь «выбрасывает» русский язык фактически «в мусорку». Тексы в картинках, интернет-чаты, где писать нужно быстро и просто, следствием же стало тотальное укорачивание и упрощение слов и фраз. Длинные статьи («лонгриды») уже не интересны вечно спешащим читателям, их обленившийся «котелок» уже жаждет того, что попроще.



Некоторые ученые убеждены: такая стремительная деградация землян может закончиться тем, что мозг за ненадобностью просто-напросто уменьшится в размерах (и чем дальше, тем меньше). К слову сказать, сейчас, по некоторым данным, человек использует ресурс своих извилин лишь на 30%. Член Федерации психологов России Юлия Челышева считает: «Слишком раннее увлечение гаджетами может привести к нарушению речи. Мозговая деятельность детей развивается с помощью мелкой моторики: рисование, пластилин, конструктор. Заменяя движения пальцев скольжением по экрану, тормозится развитие речевых процессов, а еще ребенок может не успеть сформировать умение договариваться, общаться с другими людьми».



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