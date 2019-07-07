Когда в Москву вернётся летняя жара?

Столичный метеоролог Александр Синенков рассказал, когда москвичам вновь ожидать летней жары. Синоптик считает, что с новой недели на погоду будет влиять Балтийский циклон.

Синоптики пообещали дожди в Москве в воскресенье

Синенков уверен, что жара вернётся в столицу не раньше, чем в середине июля, передаёт «Москва24». До этого погода будет больше напоминать начало осени, чем середину лета.

«Температура воздуха в столице днем – 15-17 градусов, по области – от 14 до 19 тепла, ветер сохранится юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление останется существенно ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба», - сказал метеоролог.