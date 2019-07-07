//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

Когда в Москву вернётся летняя жара?

7 июля 2019, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

Когда в Москву вернётся летняя жара?
Фото: pixabay.com

Столичный метеоролог Александр Синенков рассказал, когда москвичам вновь ожидать летней жары. Синоптик считает, что с новой недели на погоду будет влиять Балтийский циклон.

Синоптики пообещали дожди в Москве в воскресенье

Синоптики пообещали дожди в Москве в воскресенье

Синенков уверен, что жара вернётся в столицу не раньше, чем в середине июля, передаёт «Москва24». До этого погода будет больше напоминать начало осени, чем середину лета.

«Температура воздуха в столице днем – 15-17 градусов, по области – от 14 до 19 тепла, ветер сохранится юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление останется существенно ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба», - сказал метеоролог.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АБ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Бузова и Батрутдинов показали свадебную фотосессию

Бузова и Батрутдинов показали свадебную фотосессию

Российская телеведущая Ольга Бузова показала в социальной сети видео со свадебной фотосессии с шоуменом Тимуром Батрутдиновым. «Бери его и не отпускай», - посоветовали девушке поклонники.

//Политика

Путин: "Нельзя все время требовать от России исполнения Минских соглашений"

Путин: "Нельзя все время требовать от России исполнения Минских соглашений"

Владимир Путин отреагировал на призыв европейских партнёров к России относительно соблюдения Минских соглашений. Глава государства задался вопросом, почему Запад не требует от Киева полноценного исполнения этих обязательств.

//Экономика

На Украину впервые доставили партию нефти из США

На Украину впервые доставили партию нефти из США

Первая в истории Украины партия нефти из США, доставленная танкером Wisdom Venture, разгружается в Одесском порту на причале №2Н. Об этом в субботу сообщила пресс-служба порта.

//В мире

В отношении Порошенко, снявшего 34 млн долларов в банке, возбудили уголовное дело

В отношении Порошенко, снявшего 34 млн долларов в банке, возбудили уголовное дело

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, который в течение месяца снял со счета в своем банке 34 миллиона долларов наличными, возбуждено уголовное дело. Порошенко подозревают в отмывании денег.

//Общество

В Петербурге похоронили подводников, погибших в Баренцевом море

В Петербурге похоронили подводников, погибших в Баренцевом море

Погибших в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили в субботу, 6 июля, на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге под залпы почетного караула.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Врач рассказал, как правильно лечить солнечные ожоги

Врач рассказал, как правильно лечить солнечные ожоги

В период летнего отдыха многие люди в попытках получить красивый загар страдают от солнечных ожогов. Канадский дерматолог Роберт Гниацки заявил, что часть популярных народных методов лечения солнечных ожогов не только не помогают коже, но даже вредят здоровью.

//Спорт

Нурмагомедов снова чуть не подрался на турнире

Нурмагомедов снова чуть не подрался на турнире

Российский боец Хабиб Нурмагомедов поддался на провокации американца Нэйта Диаса и был готов начать потасовку во время турнира UFC. Началу массовой драки помешала охрана.

//Шоу-бизнес

«Кот и Лида те люди, ради которых я живу»: Алибасов рассказал о любви к жене и коту Чуче

«Кот и Лида те люди, ради которых я живу»: Алибасов рассказал о любви к жене и коту Чуче

Российский продюсер Бари Алибасов рассказал о своих отношениях с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его словам, жена поддерживала его после отравления и практически не отходила от кровати больного.

//Шоу-бизнес

Тодоренко рассказала о свадебной церемонии в Италии

Тодоренко рассказала о свадебной церемонии в Италии

Регина Тодоренко рассказала, какие эмоции испытывала перед началом свадебной церемонии. Тодоренко призналась, что, несмотря на год в браке и общего ребёнка, всё равно ощутила сильный стресс.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Происшествия

В Волгоградской области мотоциклист сбил коляску с младенцем

В Волгоградской области мотоциклист сбил коляску с младенцем

В городе Камышин Волгоградской области мотоциклист сбил коляску с младенцем, после чего покинул место ДТП. Отмечается, что происшествие произошло на пешеходном переходе.

//Криминал

Московский пенсионер задержан за нападение с ножом на мужчину

Московский пенсионер задержан за нападение с ножом на мужчину

В Москве полицейские задержали пенсионера, которого подозревают в умышленном нанесении нескольких ножевых ранений и причинении тяжкого вреда здоровью мужчине.

//Общество

Когда в Москву вернётся летняя жара?

Когда в Москву вернётся летняя жара?

Столичный метеоролог Александр Синенков рассказал, когда москвичам вновь ожидать летней жары. Синоптик считает, что с новой недели на погоду будет влиять Балтийский циклон.

//Политика

Британский посол в США: «Карьера Трампа может закончиться позорно»

Британский посол в США: «Карьера Трампа может закончиться позорно»

Посол Великобритании в Соединённых Штатах Ким Дэррок назвал администрацию действующего президента США Дональда Трампа беспомощной и некомпетентной.

//Общество

Действия Соединённых Штатов назвали "терроризмом"

Действия Соединённых Штатов назвали "терроризмом"

Глава Ирана Хасан Роухани заявил, что действия Соединённых Штатов в отношении его страны являются «полноценной экономической войной» и «актом терроризма».

//Общество

«Хайп, зашквар, хейтер, жиза» – пагубная зараза или норма для русского языка?

«Хайп, зашквар, хейтер, жиза» – пагубная зараза или норма для русского языка?

Русский язык, являющийся одним из самых сложных и красивых в мире, может обернуться настоящим испытанием для интуриста. Тем не менее, «безумство» технологий привело к «сжатию» его до невиданных размеров. Обрывочные и примитивные фразы, Всемирная паутина, «растлевающая» мыслительную деятельность, уже стали реальностью нашего времени.

//Общество

А «скорая» ли помощь?! При каких жалобах выезжает бригада? На что живут медики в России и западных странах

А «скорая» ли помощь?! При каких жалобах выезжает бригада? На что живут медики в России и западных странах

В России скорая медицинская помощь появилась больше ста лет назад и не имела на тот момент аналогов в мире. Основная мысль заключалась в том, что не больной едет ко врачу, а врач сам едет к больному. Принцип горы, самой идущей к Магомеду, сохраняется и по сей день.

//Общество

Как завязать знакомство в общественном транспорте

Как завязать знакомство в общественном транспорте

Каждый день мы мчимся на учебу, работу или встречу с друзьями, и порой эти поездки преподносят интересные встречи. Знакомиться в общественном транспорте – не самое лучшее решение, скажете вы, но, если кто-то действительно понравился, почему нет?

//Общество

Светлый праздник семьи, любви и верности омрачает статистика разводов

Светлый праздник семьи, любви и верности омрачает статистика разводов

8 июля - российский праздник - День семьи, любви и верности. Семья - является одной из главных сфер современного общества. Брак и дети для многих россиян были на первом месте ещё с древних времён. Все это можно создать с помощью любви, и конечно, последующей за ней верности.

//Общество

Мужчина погрел руки над вечным огнем в Севастополе

Мужчина погрел руки над вечным огнем в Севастополе

В распоряжении «Аргументов недели» оказалась видеозапись, на которой мужчина греет руки над вечным огнем. Инцидент произошел в Севастополе.

//Общество

Синоптики пообещали дожди в Москве в воскресенье

Синоптики пообещали дожди в Москве в воскресенье

Столичные метеорологи рассказали москвичам, каких сюрпризов стоит ожидать от погоды в воскресенье, 7 июля. По словам синоптиков, конец недели сохранит общую тенденцию последних семи дней.

//В мире

Более 90% украинцев начали экономить из-за нехватки денег

Более 90% украинцев начали экономить из-за нехватки денег

Проведённый на Украине опрос показал, что более 90% граждан страны испытывают финансовые трудности. Люди выбирают, на чём можно сэкономить: начиная с отдыха и заканчивая лекарствами и продуктами питания.

//Политика

В Сети поспорили о странном поведении Зеленского: стресс или сильнодействующие препараты?

В Сети поспорили о странном поведении Зеленского: стресс или сильнодействующие препараты?

В интернет-сообществе активно обсуждают видео с совещания Закарпатской таможни в Ужгороде. Пользователей сети насторожило странное поведение президента Украины Владимира Зеленского.

//Происшествия

В России действия пьяного водителя привели к взрыву бензовоза и гибели людей

В России действия пьяного водителя привели к взрыву бензовоза и гибели людей

В Свердловской области на 44-м километре автотрассы Карпинск-Кытлым взорвался бензовоз, за рулём которого находился пьяный водитель. Сообщается о нескольких погибших.

//В мире

Зачем Лондон решил заплатить независимым СМИ в Западной Европе?

Зачем Лондон решил заплатить независимым СМИ в Западной Европе?

В Великобритании заявили о своих планах выделить 18 миллионов фунтов стерлингов (около 1,5 миллиарда российских рублей) независимым СМИ из Восточной Европы.

//Общество

Стало известно, как в ОСК зарабатывали на «мертвых душах»

Стало известно, как в ОСК зарабатывали на «мертвых душах»

К четырем годам лишения свободы за фиктивное трудоустройство приговорили главу крымского представительства Объединенной судостроительной корпорации Игоря Дрея. В распоряжении «Аргументов недели» оказался приговор суда, в котором расписана схема махинации.

//В мире

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в "Бук"

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в "Бук"

На Украине СМИ выудили видео с похищенным ополченцем и переврали его слова. Скандальные публикации брызжут пафосом скандальных формулировок: «похищенный киевскими спецслужбами экс-начальник противовоздушной обороны Славянска Владимир Цемах признался, что он прятал «Бук», из которого был сбит малазийский Боинг». Но на видео пленник произносит совсем другое слово.

//Общество

На Аляске зафиксирована рекордная жара

На Аляске зафиксирована рекордная жара

В американском штате Аляска, который частично находится на территории Северного полярного круга, зафиксированы рекордные температуры. Об этом в субботу сообщает телеканал "Би-би-си".

//Новости партнеров

//В мире

В сети опубликовано фото с церемонии крещения сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи

В сети опубликовано фото с церемонии крещения сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи

В Лондоне крестили сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи. Церемонию крещения Арчи провел архиепископ Кентерберийский в часовне Виндзорского замка. Королева Великобритании Елизавета II не посетила крестины правнука.

//Непознанное

В Сети появилось видео летающей пирамиды-НЛО

В Сети появилось видео летающей пирамиды-НЛО

Видеоролик с полетом таинственной пирамиды набирает популярность в Сети. Уфологи полагают, что на кадрах запечатлен космический корабль пришельцев, скептики уверены, что запись - любительский ролик.

//Общество

Не менее 20 человек ранены в результате взрыва в городе Плантейшн во Флориде

Не менее 20 человек ранены в результате взрыва в городе Плантейшн во Флориде

В США в субботу взрыв прогремел в одном из торговых центров города Плантейшен в штате Флорида. В результате пострадали не менее 20 человек. Два человека получили тяжелые ранения.

//Происшествия

В Москве поймали мошенника, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

В Москве поймали мошенника, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

В российской столице задержали мужчину, который выписывал автомобилистам поддельные штрафы за парковку в неположенном месте. Афериста обнаружил инспектор МАДИ в районе Патриарших прудов.

//Шоу-бизнес

Анита Цой раскрыла секрет, почему не стала рокершей

Анита Цой раскрыла секрет, почему не стала рокершей

На заре своего творчества, оказывается, певица Анита Цой была ярой поклонницей поп-рока. Даже в 1998-99 году выпустила целый цикл песен в социальном формате. Но что-то пошло не так...

//Спорт

«Зенит» уступил «Локомотиву» Суперкубок со счетом 2:3

«Зенит» уступил «Локомотиву» Суперкубок со счетом 2:3

Уже стало традицией, любой сезон в российском футболе начинать матчем за Суперкубок этой страны, в котором сходятся обладатель Кубка России прошлого сезона, а также победитель Российской Премьер-Лиги.

//Новости СМИ2

//В мире

В аэропорту Мексики задержаны семеро граждан России

В аэропорту Мексики задержаны семеро граждан России

Семерых россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун из-за несоответствия цели поездки заявленной. Об этом сообщили в посольстве России в Мехико, передает РИА Новости.

//Шоу-бизнес

Стало известно, кто может стать крестной матерью ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Стало известно, кто может стать крестной матерью ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Сегодня стало известно, кто станет крестной матерью Арчи - сына герцогини Сассекской и принца Гарри. Меган Маркл связывает с ней дружба длиной в почти 10 лет. Кроме того, раскрыто имя второй крестной.

//В мире

Фоторепортаж, как латвийская армия отмечает свое 100-летие

Фоторепортаж, как латвийская армия отмечает свое 100-летие

Сегодня, 6 июля, латвийская армия отмечает свое 100-летие. В центре города проходит праздник в честь латвийской армии. В центре латвийской столице оживленно: проходят демонстрации Национальных вооруженных сил, выставка военной техники и концерт «Латвийской армии – 100!».

//Политика

Пушков: США не помогут Украине в газовом вопросе

Пушков: США не помогут Украине в газовом вопросе

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует решать вопрос транзита российского голубого топлива через территорию страны не с Вашингтоном, а с Москвой. Об этом написал Алексей Пушков в Twitter.

//Политика

Грузия не собирается отказываться от торговли с Россией

Грузия не собирается отказываться от торговли с Россией

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на фоне туристического эмбарго со стороны РФ заявила, что прагматичные и экономические отношения с Москвой пойдут стране на пользу.

//Шоу-бизнес

Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет

Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет

С дочерью Анной Карен Шахназаров не общался более 20 лет. Вторая жена забрала четырехлетнюю девочку и тайно вывезла в США. Режиссер переживал расставание, но всегда надеялся, что они обязательно встретятся

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Собчак подняли на смех: 8 ошибок в 7 предложениях

Собчак подняли на смех: 8 ошибок в 7 предложениях

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак оказалась в центре нового скандала. По мнению подписчиков страницы Ксении в Instagram, она "села в лужу": выпускницу МГИМО уличили в безграмотности.

//Общество

Почему никто не ищет владельца сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» - миллиардера, виновного в гибели 40 детей?

Почему никто не ищет владельца сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» - миллиардера, виновного в гибели 40 детей?

Польша выдает России Вячеслава Вишневского, одного из виновных в гибели 40 детей в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Вишневский был директором, но исполнял приказы собственника, которого никто не ищет

//Политика

Зеленский пообещал уладить вопрос с "Северным потоком-2" через Трампа

Зеленский пообещал уладить вопрос с "Северным потоком-2" через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе своего визита в Соединенные штаты Америки намерен обсудить с главой Вашингтона Дональдом Трампом проект "Северный поток-2".

//Шоу-бизнес

Гонорары звезд или сколько "стоят" Шнур, Алла Пугачева, Киркоров, Вера Брежнева, Земфира, Ольга Бузова и другие

Гонорары звезд или сколько "стоят" Шнур, Алла Пугачева, Киркоров, Вера Брежнева, Земфира, Ольга Бузова и другие

Весь российский шоу-бизнес живет за счет корпоративов, частных вечеринок и гастрольных выступлений. Гонорары отечественных звезд обсуждают, пожалуй, не меньше, чем самих кумиров и их творчество

//Общество

На берегу Волги нашли кости возрастом в 10 тысяч лет

На берегу Волги нашли кости возрастом в 10 тысяч лет

Научная группа музея-заповедника "Старая Сарепта" отправилась в экспедицию на берег реки Волги. Поиски специалистов увенчались успехом: им удалось найти кости возрастом в 10 тысяч лет.

//В мире

В Словении появилась деревянная Мелания Трамп

В Словении появилась деревянная Мелания Трамп

Деревянную статую первой леди США Мелании Трамп показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении. Об этом сообщила организатор мероприятия галерея Match.

//Шоу-бизнес

"Прямо надгробная речь", Лолита с юмором ответила на послание мужа в соцсети

"Прямо надгробная речь", Лолита с юмором ответила на послание мужа в соцсети

Потерять чувства юмора после очередного развода Лолите точно не суждено. Звезда написала, что отпустить на самом деле гораздо сложнее, чем написать об этом в социальной сети, но Дмитрия ни в чем не винит

//Общество

Федор Конюхов на экспериментальном самолете прилетел в Крым

Федор Конюхов на экспериментальном самолете прилетел в Крым

Российский исследователь и путешественник Федор Конюхов в пятницу вылетел из Москвы в Крым на экспериментальном самолете с солнечными батареями. Об этом рассказал сын путешественника Оскар Конюхов.

//live

«В одном бронежилете можно вынести пачку в 500 тысяч рублей»

«В одном бронежилете можно вынести пачку в 500 тысяч рублей»

Бойцы спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», задержанные накануне, заранее вынимали металлические пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег. О бронежилетах размышляет Сергей ГОНЧАРОВ...

//Шоу-бизнес

Поклонников Натальи Подольской поразила "природная красота" певицы

Поклонников Натальи Подольской поразила "природная красота" певицы

Наталья Подольская поделилась с поклонниками фотографией без макияжа. Пользователи привыкли, что знаменитость показывает себя в различных образах: мамы, светской львицы, путешественницы, но естественная красота исполнительницы их восхитила больше всего.

//Общество

Врач назвал главные ошибки женщин при интимной близости

Врач назвал главные ошибки женщин при интимной близости

Сексолог из Университета Дьюка Лори Уотсон обозначила 5 самых распространенных ошибок мужчин во время любовных утех с партнершей. Так, заблуждением является излишнее беспокойство о длительности эрекции и стремление как можно быстрее начать половой акт.

//Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова рассказала о борьбе за наследство актера

Вдова Дмитрия Марьянова рассказала о борьбе за наследство актера

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик рассказала, что сейчас развернулась крупная борьба за его наследство. По словам Ксении, она надеется, что получится избежать судебных процессов и сесть за стол переговоров.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Анна Семенович опубликовала для мужчин свое фото в купальнике и назвала размер груди
2

Ляйсан Утяшева предстала в новом образе
3

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в "Бук"
4

В Питере пара любовников выпала из окна девятого этажа во время близости. Мужчине удивительно повезло
5

Фамильное имение в английском стиле для князей Масляковых. Ведущий КВН купил дом за 370 миллионов

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры