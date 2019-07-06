На Аляске зафиксирована рекордная жара

В американском штате Аляска, который частично находится на территории Северного полярного круга, зафиксированы рекордные температуры. Об этом в субботу сообщает телеканал "Би-би-си".

Как следует из данных метеорологов, 4 июля температура в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, поднялась до 32.2 градуса. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано в июне 1969 года и составляло лишь 29.4 градуса.

"Подобные экстремальные погоды становятся все более вероятными в теплеющем мире", - сказал специалист по климату из Аляскинского университета в Фэрбенксе Рик Томас, отметив, что причиной на Аляске стало влияние области высокого давления.

Отмечается, что средняя температура для этого времени года – 18 градусов. Окрестности города, в котором проживает почти половина жителей штата, затянуты дымом от лесного пожара, а реки переполнены талой водой. Жара привела к массовой гибели птиц, передает "Эхо Москвы".