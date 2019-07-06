Не менее 20 человек ранены в результате взрыва в городе Плантейшн во Флориде

В США в субботу взрыв прогремел в одном из торговых центров города Плантейшен в штате Флорида. В результате пострадали не менее 20 человек. По сведениям агентства Assosoated Press, два человека получили тяжелые ранения.

По некоторым данным, взрыв прогремел в расположенной в торговом центре пиццерии. Ресторан-пиццерия полностью разрушен.

Взрыв был такой мощности, что взрывной волной куски бетона разбросало на расстояние до 50 м, а фрагменты металла — еще дальше. Выбиты окна в фитнес-клубе, находящемся поблизости. Как передает NBC, из-за взрыва рухнула крыша торгового центра, повреждены автомобили на стоянке.

На месте происшествия работают оперативные службы. В полиции города уже сообщили, что произошел взрыв газа. Полиция призвала не приближаться к району ЧП.