В Петербурге похоронили подводников, погибших в Баренцевом море

Погибших в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили в субботу, 6 июля, на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге под залпы почетного караула.

С моряками простились родные и близкие погибших. Траурная церемония рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке "Курск" прошла в закрытом режиме. Доступ на кладбище был строго ограничен.

Церемонию провели в соответствии с уставом Вооруженных сил России, согласно которому гроб укрывается триколором, а на крышке крепятся скрещенные кортик и ножны (в случае с офицерами ВМФ).

На мероприятии присутствовали врио губернатора Санкт-Петербурга, замминистра обороны, глава ВМФ, глава управления глубоководных исследований Минобороны, а также другие официальные лица.