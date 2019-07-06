Федор Конюхов на экспериментальном самолете прилетел в Крым

Российский исследователь и путешественник Федор Конюхов в пятницу вылетел из Москвы в Крым на экспериментальном самолете с солнечными батареями. Об этом рассказал сын путешественника Оскар Конюхов.

Конюхов и глава федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский вылетели с аэродрома "Северка" (Московская область) утром в пятницу. На ночевку команда остановилась в Темрюке. Полет был возобновлен в субботу.

Сегодня, 6 июля, Конюхов и Рябчинский преодолели Керченский пролив и совершили посадку рядом с поселком Коктебель. Конечной же точкой маршрута путешественников, тестирующих летательный аппарат, должна стать Евпатория.

Экспериментальный самолет "Летающая Лаборатория" оборудован гибкими солнечными модулями российского производства и системами накопления солнечной энергии. Размах крыла самолета составляет 25 метров, вес - 900 килограммов.